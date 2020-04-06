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Sokak hayvanlarını jandarma besledi

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge kapsamında jandarma ekipleri belirlenen noktalarda mama dağıttı.

06.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:13
Sokak hayvanlarını jandarma besledi

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge kapsamında jandarma ekipleri belirlenen noktalarda mama dağıttı. Mama dağıtımı sırasında başı konserve kutusuna sıkışan bir yavru köpek de kurtarıldı.

Ulubey ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerinin ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtılması genelgesi üzerine harekete geçti.

Aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.

Jandarma ekiplerinin mama dağıtımı yaptığı sırada, yavru bir köpeğin başının konserve kutusuna sıkıştığını fark edildi. Jandarmalar, köpeği önce sakinleştirdi, ardından da başına sıkışan konserve kutusunu çıkarıp, kurtardı. Ardından mama vererek beslenen köpek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenip, güvenli bir noktada doğal ortamına bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ulubey, Güncel
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