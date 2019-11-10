Haberler » Güncel » Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı - Haber

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı

Bursa'da sosyal medya hesabından sokak hayvanlarını öldüreceğine yönelik paylaşımda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

10.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:56Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı
'da sosyal medya hesabından sokak hayvanlarını öldüreceğine yönelik paylaşımda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A, hastalanan bir sokak köpeğinin fotoğrafını, "sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu ve hayvanları öldüreceğini" içeren bir notla paylaştı.
Yapılan bu paylaşımın tepki toplaması üzerine harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.
Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Bu arada H.A'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek ise Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Hasanağa Mahallesi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
15:21 Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
15:21 Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı
15:21 Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak
15:20 Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:24:34