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Sokak hayvanlarını unutmadı

Antalya'nın Serik ilçesinde Fatma Öndeş, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besledi.

23.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:34
Antalya'nın Serik ilçesinde Fatma Öndeş, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besledi.
Serik genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besledi. Fatma Öndeş'in sokağa girmesiyle sokak kedileri 0etrafında toplandı. Bir süre kedileri seven Öndeş, aracından getirdiği mama ve suları kaplara koyarak hayvanları elleriyle besledi. Karınları doyan sokak kedileri daha sonra sokaktan ayrıldı.
Emekli memur olan Fatma Öndeş, koronavirüs nedeniyle sokak hayvanlarının da aç kaldığını belirterek, her gün kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sokak hayvanlarını beslediğini aktardı. Öndeş, "Sokakta aç kalan kedileri düzenli olarak besliyorum. Hepimizin ihtiyacı dostluk ve insanlık adına, herkes yanındaki sokak hayvanlarını beslesin. Böylelikle sokak hayvanları da aç kalmayacaklardır. Evde kal Türkiye'm" dedi. Sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, serik, Güncel , Haber
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