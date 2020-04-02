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Sokak hayvanlarını unutmuyorlar

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgını hızlı yayılmaya devam ederken alınan önlemler artırılarak devam ediyor.

02.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16
Sokak hayvanlarını unutmuyorlar
Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgını hızlı yayılmaya devam ederken alınan önlemler artırılarak devam ediyor. Önlemler kapsamında her zamankinden daha fazla ihtiyaçları artan sokak hayvanları için Balıkesir 'in Edremit Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Korona Virüs salgını nedeniyle boşalan sokaklar ve kapanan restoranlar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ilk günden bu yana sahip çıkan Edremit Belediyesi ekipleri ilçenin bir çok noktasında yaşam savaşı veren sokak hayvanlarına düzenli olarak kuru mama dağıtımına devam ediyor. Edremit Belediyesi sosyal hesaplarında yapılan açıklamada "Korana virüs salgını nedeniyle boşalan sokaklar, kapanan restoranlar dolayısıyla her zamankinden daha çok bizlere ihtiyacı olan can dostlarımıza mama desteği vermeye devam ediyoruz." denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Balıkesir, Güncel
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