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Sokak hayvanlarının beslenme üniteleri temizlendi

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerince sokak hayvanlarının beslenme ünitelerinde temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.

05.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:56Sokak hayvanlarının beslenme üniteleri temizlendi
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerince sokak hayvanlarının beslenme ünitelerinde temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi'nin sokak hayvanlarının beslenmesi için büyük önem taşıyan beslenme ünitelerinin temizlik ve bakımlarını düzenli olarak sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin şehir merkezinin muhtelif noktalarına yerleştirilen beslenme ünitelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sokak hayvanlarının yeterli beslenmesi hem vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemeleri açısından hem de birer canlı olarak bakımlarının eksik kalmaması amacıyla şehrimizin belli noktalarına yerleştirdiğimiz beslenme ünitelerinin dezenfekte işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan can dostlarımızın iyiliği için bu ünitelere çöp atmamalarını rica ediyor, duyarlı davranışları için teşekkür ediyoruz."

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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