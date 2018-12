Sokak Hayvanlarının Gönüllü Bakıcısı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Bülent Bilgin, yaklaşık 5 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.İlçede reklamcılık yapan 38 yaşındaki Bilgin, her akşam evinden çıkarak belirlediği bir bölgeye sokak hayvanları için su ve yiyecek bırakıyor.Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına destek olmanın kendisi için çok ciddi bir maddi külfeti olmadığını, evde artan yemek ve ekmekleri hayırlı bir iş için değerlendirdiğini söyledi.Yemek ve ekmek artıklarının yanı sıra her ay 100 liralık kuru mama aldığını ifade eden Bilgin, her gün 15-20 kadar sokak hayvanının gıda ihtiyacını giderdiğini belirtti.Havaların soğumaya başlamasıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren Bilgin, her akşam hem yürüyüş yaptığını hem de hayvanları beslediğini anlattı.Sokak hayvanlarının her akşam yolunu gözlediğini söyleyen Bilgin, "Onları elimden geldiği kadar ihmal etmemeye çalışıyorum. Vatandaşlarımız da sokak hayvanları için kapılarının önüne veya ulaşabilecekleri yerlere bir kap su veya yiyecek koyabilirler." diye konuştu.