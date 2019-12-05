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Sokak hayvanlarının mamalıkları temizlendi

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri sokak hayvanları beslenme ünitelerinde rutin temizlik çalışmalarını yaptı.

05.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:48Sokak hayvanlarının mamalıkları temizlendi
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri sokak hayvanları beslenme ünitelerinde rutin temizlik çalışmalarını yaptı.

Düzce Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesi için büyük önem taşıyan beslenme ünitelerinin temizlik ve bakımlarını düzenli olarak sürdürüyor. Kent merkezinin muhtelif noktalarına daha önce yerleştirilen beslenme ünitelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler aynı zamanda vatandaşların ünitelerin temizliği konusunda duyarlı olmasını isteyerek "Sokak hayvanlarının yeterli beslenmesi hem vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemeleri açısından hem de birer canlı olarak bakımlarının eksik kalmaması amacıyla şehrimizin belli noktalarına yerleştirdiğimiz beslenme ünitelerinin dezenfekte işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan can dostlarımızın iyiliği için bu ünitelere çöp atmamalarını rica ediyor, duyarlı davranışları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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