Sokak Hayvanlarının Sesi Oldular

İnsani Yardım Vakfı
ve Eskişehir
Hayvanları Koruma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarına nasıl yardım edilmesi gerektiği anlatıldı.
Eskişehir'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamayı grup adına İnsanı Yardım Vakfı Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş okudu. Karadaş, "Eskişehir İHH
ve Eskişehir Hayvanları Kuruma Derneği olarak biz bu gün burada insan hakların konusunda olduğu kadar Allah'ın yarattığı diğer canlıların hakları konusuna dikkat çekmek ve onları da sahiplenmek için başlattığımız çalışmanın duyurusunu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizim inancımız yaşadığımız çevrenin canlı cansız hepsinin Allah'ın emaneti olarak bildirmektedir. Bu açıdan bakıldığında sokak hayvanları da bizlere emanettir ve onların hayatta kalmalarını kolaylaştıracak bir çalışma vakfımız tarafından başlatılmıştır. Bu amaçla da Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği ile iş birliği yaparak vakfımız tarafından hazırlanmış su ve yemek kaplarının dağıtımına başlıyoruz. Son yıllarda vahşice katledilen, yakılan, gözleri oyulan, ayakları, kuyruğu ya da kulakları kesilerek işkence yapılan hayvanların haberlerini duyuyoruz. Gençlerimizin bu konuda nasıl kalplerinin katılaştığını üzülerek görüyoruz. Havaların soğumaya başladığı, su kaynaklarının buz tutacağı günlerin geldiği şu soğuk günlerde bir nebze de olsa sokaklarda sahipsiz dolaşan hayvanların hayatta kalmalarına destek olmak için başlattığımız bu kampanyaya duyarlı Eskişehir halkının ve esnafının destek olmalarını bekliyoruz. Unutmayalım ki Peygamber efendimiz susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe ayakkabısı ile su taşıyarak onun hayatta kalmasına katkı sağlayan kişiden cenneti kazanan kişi olarak bahsetmiştir" dedi.
Düzenlenen açıklamada Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı Yıldız, dernek ve vakıf üyeleri ve vatandaşlar katılırken açıklama sonunda vatandaşlara ücretsiz hayvan maması ve mama kabı dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
İnsani Yardım Vakfı,Eskişehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:19