Sokak Hayvanlarının Telef Edildiği İddiasıyla Eylem Yaptılar

Kaynak: DHA

İZMİR'in Urla ilçesinde, son günlerde sokaktaki kedi ve köpeklerin zehirlenerek, telef edildiğini öne süren hayvanseverler, Atatürk Mahallesi'nde eylem düzenledi. Hayvanseverler, evlerinde besledikleri köpeklerini yanlarına alarak, basın açıklaması yaptı. Yüzüne kedi bıyığı çizerek, eyleme katılan Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu yöneticici Ender Ülger, 15 Mart'ta kedinin okla vurulmasına tepki amacıyla üzerinde 2 ok taşıdı.Urla'daki Atatürk Mahallesi Gazeteciler Sitesi önünde toplanan yaklaşık 100 hayvansever, son yıllarda sokak hayvanlarının zehirlenerek, telef edildiğini savunarak, duruma tepki gösterdi. Evde besledikleri hayvanlarıyla eyleme katılanlar, hayvanları zehirleyenlerin bulunmasını istediklerini söyledi. 'Susma susma suça ortak olma' sloganları atan hayvanseverler, 'Dikkat! Urla'da kedi ve köpek katilleri var', 'Yeter artık, Urla'da katliam son bulsun' yazılı dövizler taşıdı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu yöneticisi Ender Ülger de yüzüne kedi bıyığı çizerek, eyleme katıldı. Ülger, 15 Mart'ta kedinin okla vurulmasına tepki amacıyla da üzerinde 2 ok taşıdı. Eylemde konuşan Ülger, "Burada bir kedi okla vurularak öldürüldü. Biz bu olayın faalinin bulunup kim olduğunun da açıklanmasını istiyoruz" dedi.Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Hüseyin Tosun ise sokaklara, içinde zehir bulunan yiyeceklerin bırakıldığını ve bunu yiyen sokak hayvanlarının telef olduğunu kaydederek, "Bu olaylar ilçemizde ciddi anlamda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermekte. Zehirlenme olayları Gazeteciler Sitesi civarında 4 yıldır artarak devam ediyor" diye konuştu.'GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALI'Zehirli yiyeceklerin, çocukların da yoğun olarak oyun oynadıkları yerlere bırakıldığını belirten Tosun, "Hayvana şiddetin, insana olacak şiddetin ön habercisi olduğu göz önünde bulundurulmalı. Emniyet, kaymakamlık, belediye gibi birimlerin de içinde olduğu bir komisyon kurulmalı ve gerek hayvanların gerekse insanların korunmasına yönelik güvenlik önlemleri alınmalı. İlçemiz doğal güzellikleriyle anılırken, şimdi ise hayvan zehirleyen ilçe olarak tanınıyor" dedi.'CEZAEVİ GÖRMEDİKÇE BUNLAR DEVAM EDECEK'İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan Senem Demirel Acer de 5199 sayılı yasanın değişmesi gerektiğin savunarak, "Mevcut yasalarda bu şahıs en fazla para cezası alabilir. Bu da 4 eşit taksit ile bu kişiye ödetilecek ardından hayvanları öldüren kişiler sokaklarda dolaşmaya devam edecek. 5199 sayılı yasanın değişmesi için burada TBMM'ye yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Bu yasa değişmedikçe, hayvanlara karşı yapılan eziyetler, işlenen cinayetler son bulmayacak. Bu olaylar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmadıkça, bu tür eylemler sürekli devam edecek. Bu kişiler cezaevini görmedikçe, bu işleri yapmaya devam edecek" diye konuştu.Hayvanseverler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.- İzmir