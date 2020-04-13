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Sokak ihlalinin cezası ağır oldu

Zonguldak'ta polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye toplamda 607 bin 380 TL para cezası kesilirken 14 kişiye adli işlem yapıldı.

13.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:04
Sokak ihlalinin cezası ağır oldu
Zonguldak 'ta polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye toplamda 607 bin 380 TL para cezası kesilirken 14 kişiye adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda geçtiğimiz Cuma günü saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis ve jandarma ekipleri 2 gün boyunca Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde birçok noktada denetimlerde bulunarak sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında idari işlem yaptı. Yapılan açıklamaya göre Zonguldak genelinde 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye idari işlem yapılarak toplamda 607 bin 380 TL para cezası kesilirken, 14 kişiye de adli işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Zonguldak il merkezinde 39 kişiye 124 bin 20 TL, Kozlu ilçesinde 25 kişiye 79 bin 500 TL, Kilimli ilçesinde 25 kişiye 79 bin 500 TL ve 7 kişiye adli işlem, Ereğli ilçesinde 65 kişiye 206 bin 700 TL, Devrek ilçesinde 17 kişiye 54 bin 060 TL, Çaycuma ilçesinde 8 kişiye 25 bin 440 TL ve 2 kişiye adli işlem Alaplı ilçesinde 6 kişiye 19 bin 080 TL ve 5 kişiye adli işlem, Gökçebey ilçesinde 6 kişiye 19 bin 80 TL ceza uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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