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Sokak kedileri ev sahibi oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için Kedi Evi Projesini hayata geçirdi.

10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Sokak kedileri ev sahibi oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için Kedi Evi Projesini hayata geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Kahramanmaraş, Ekonomi
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