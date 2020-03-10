Sokak kedileri ev sahibi oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için Kedi Evi Projesini hayata geçirdi.
10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için Kedi Evi Projesini hayata geçirdi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Sokak kedileri ev sahibi oldu
Etiketler : Kahramanmaraş, Ekonomi
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