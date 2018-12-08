Sokak Kedileri İçin "Kedi Evi" Projesi

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:17



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:17

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi ile Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince sokak kedileri için "kedi evi" projesi başlatıldı.Gençlik merkezi atölyesinde gönüllü üniversite öğrencilerin de desteğiyle ahşaptan yapılan 6 yuva, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.Kamu kurumları ile esnafa emanet edilen yuvaların, böylece bakımının sağlanması hedefleniyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "kedi evi" projesini üniversiteli öğrencilerle başlattıklarını söyledi.Kentte yaşayan sokak kedilerinin her mevsim daha rahat ortamda yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Gerginci, "Kurumlar ve esnaflarımızdan yardım alıp onlara da kedi evlerimizden verdik. Bundan sonraki dönemlerde köpek ve diğer hayvanlarımız için yuva sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.Çankırı Genç İHH Derneği Başkanı Lokman Kale de geçen yıl da kuşlar için yuva yaptıklarını anlatarak, "Tüm sokak hayvanları için çalışma yapacağız. Teslim edilen yuvalara özenle bakılması rica ediyoruz." ifadesini kullandı.