Sokak kedileri için sıcak yuva
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için başlattığı kedi evi projesini tamamlayarak hayata geçirdi.
09.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:17
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için başlattığı kedi evi projesini tamamlayarak hayata geçirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde yapılan çalışma ile, ahşaptan hazırlanan kedi evlerinin yapımı tamamlandı. Sokak kedilerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için hayata geçirilen projenin ilk aşamasında hazırlanan kedi evleri, suyu ve mamasıyla birlikte kentin muhtelif yerlerine bırakıldı.
Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler, dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sokak kedileri için sıcak yuva
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
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