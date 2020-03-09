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Sokak kedileri için sıcak yuva

Sokak kedileri için sıcak yuva Büyükşehir belediyesinin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için başlattığı kedi evi projesini tamamlayarak hayata geçirdi.

09.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:27
Sokak kedileri için sıcak yuva
Büyükşehir belediyesinin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için başlattığı kedi evi projesini tamamlayarak hayata geçirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde yapılan çalışma ile, ahşaptan hazırlanan kedi evlerinin yapımı tamamlandı. Sokak kedilerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için hayata geçirilen projenin ilk aşamasında hazırlanan kedi evleri, suyu ve mamasıyla birlikte kentin muhtelif yerlerine bırakıldı.
Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler, dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor. Sokak kedileri için sıcak yuva

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Yerel
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