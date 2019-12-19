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Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe içerisinde sahipsiz kedilerin yağışlı ve rüzgarlı havalarda güvende olacakları ve dış etkenlerden korunabilecekleri sığınma ve beslenme evi yapıldı.

19.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:54 Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi
Belediyesi tarafından ilçe içerisinde sahipsiz kedilerin yağışlı ve rüzgarlı havalarda güvende olacakları ve dış etkenlerden korunabilecekleri sığınma ve beslenme evi yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Parkı'na konulan 18 yuvalı sığınma ve barınma evi ilk günden ilçedeki sahipsiz kedilerin uğrak yeri oldu. Burada barınan kedilerin günlük ihtiyaçlarını, evin temizliği ve hijyeninin belediye tarafından yapılacağını kaydeden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Burada beslenen kediler, dış etkenlerden korunmuş bir şekilde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekler. Belediye olarak insanlarımızın huzuru ve refahı için gayret gösterirken, çevremize, doğaya ve sokak hayvanlarımıza da önem veriyoruz." Dedi.

Hasta ve yavru kedilerin bu evlere bırakılmamasını, bu durumdaki kedilerin belediye ekiplerine bildirilmesini vatandaşlardan rica eden Başkan Özdoğan, kedi sığınma ve beslenme evinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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