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Sokak kedisi bebek arabasında doğum yaptı

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir binanın giriş katına bırakılan bebek arabasına giren sokak kedisi, arabanın içinde doğum yaptı.

12.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:21Sokak kedisi bebek arabasında doğum yaptı

ORDU'nun ilçesinde bir binanın giriş katına bırakılan bebek arabasına giren sokak kedisi, arabanın içinde doğum yaptı. Kedileri görünce şaşırdığını ve duygulandığını anlatan bebek arabasının sahibi Öznur (37), "Yavru kedileri sokağa atacak değiliz. Yavrular büyüyene kadar yanımızda kalacak" dedi.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde bulunan bir binada oturan Öznur Bedük, 2 yaşındaki bebeğini, bebek arabasına koydu ve dışarı çıktı. Akşam eve geldiğinde bebek arabasını binanın girişine bıraktı. Sabah evden çıkan Bedük, bebek arabasında sokak kedisinin, doğum yaptığını fark etti. Bedük, 3 kedi yavrusunu görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.

'YAVRULAR YANIMIZDA KALACAK'

Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Bedük, "Gerçekten çok şaşırdım. Yavru kedileri sokağa atacak değiliz. Yavrular büyüyene kadar yanımızda kalacak. Yavru kedilere bir yer yapacağız. Sahiplenmek isteyenlere de verebiliriz" dedi.

'İLK BAŞTA BEBEK SESİ SANDIM'

Sokaktan geçerken yavru kedilerin sesini duyduğunu ifade eden Cem Şahin (29) de "Sesi duyunca bebek arabasına yöneldim, ilk başta bebek sesi sandım ancak yavru kedileri gördüğümde şaşırdım. Hemen gidip, süt aldım. arabasında bir kedinin doğum yaptığına ilk kez şahit oldum" diye konuştu.



Bebek, Bedük, Ünye, Güncel

Kaynak: DHA

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