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Sokak kedisi fırtınadan ATM'ye sığındı

Beylikdüzü'nde bir sokak kedisi kötü hava şartlarından korumak için ATM'nin para çekme kısmına sığındı.

08.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:18 Sokak kedisi fırtınadan ATM'ye sığındı
'nde bir sokak kedisi kötü hava şartlarından korumak için ATM'nin para çekme kısmına sığındı.

Şiddetli fırtına ve yağışlı hava 'da etkisini devam ettirirken, sokakta yaşayan hayvanlar da olumsuz hava şartlarından etkileniyor. Beylikdüzü Marmara Mahallesinde bir sitede şiddetli rüzgar ve soğuk havadan korunmak isteyen sokak kedisi, ATM'nin para çekme kısmına sığındı. Çevreden geçen vatandaşlar kedinin bu halini cep telefonları ile görüntüledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ATM'ye sığınan kedi bir süre sonra ayrıldı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, İstanbul, ATM, Güncel

Kaynak: İHA

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