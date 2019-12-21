Haberler » Güncel » Sokak kedisi 'Hüsnü' okulun '860'ıncı öğrencisi' oldu - Haber

Sokak kedisi "Hüsnü" okulun "860'ıncı öğrencisi" oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu.

21.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:08 Sokak kedisi
'nın ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu.
Atatürk Mahallesi'nde 859 çocuğun eğitim gördüğü Atatürk İlkokulundan bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Derya Karakelle ile Okul Müdürü İsmail Uçun'dan yardım istedi.
Okul yönetiminin talebi kabul etmesi üzerine, belediye barınağında kedinin aşıları yaptırıldı. Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kedi, zamanla onlarla derslere de girmeye başladı.
Ders sırasında sıraların üzerine çıkan, kimi zaman bir köşede uyuklayan kedi, teneffüslerde de öğrencilerle oyunlar oynamaya başladı.
"Derslere ve öğrencilere katkısı oldu"
Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi.
Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Karakelle, "Biraz misafir edelim derken sınıfın bir parçası oldu. Zamanla sınıfta bir yatağı, oyuncakları ve mama kapları oldu. Artık bizimle sınıfta yaşıyor. Mamasını yiyor, genellikle uyuyor." dedi.
Hayvan sevgisinin önemine işaret eden Karakelle, şunları kaydetti:
"Bunu öğretmenleri olarak sürekli anlatıyoruz ama çocukların birebir yaşayıp görmeleri daha iyi. Çok güzel arkadaş oldular. Temennimiz, hiçbir hayvanın soğuklarda yalnız ve aç kalmaması. Mümkünse herkes evini, yuvasını, sınıfını şu soğuk günlerde hayvan dostlarımıza açsın. Gördük ki çocukların hayvan korkuları tamamen gitti, ders eğlenceli hale geldi. Ayrıca bir hayvana bakmanın sorumluluğunu öğrendiler."
"Öğrencilerin sevgisi bizi mutlu etti"
Okul Müdürü Uçun da kediyi, sabahları birlikte açtıkları okulun "860'ıncı öğrencisi" kabul ettiklerini belirterek, "Kedinin bir yuvaya sahip olması ve öğrencilerin aşırı sevgisi bizi mutlu etti. Bütün öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Öğrencilerimiz mutlu olduğu için biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Fırat Gölmez (10) ise "Hüsnü" adını verdikleri kediye çok alıştıklarını söyleyerek, "O da bize alıştı, birlikte derse girmek çok güzel. Derslerde uyur ve sıralarımızın arasında dolaşır." diye konuştu.
Umut Çavdar (10) da hayvanları çok sevdiğini anlatarak, "Bazen televizyonda haberlerde görüyoruz, bazı yetişkinler kedilere ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46   Şampiyon aşçılar şampiyon öğrenciler yetiştiriyor - Haber
11:42   Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor - Haber
11:42   Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi - Haber
11:42   Mevlana vuslatının 746'ncı yıl dönümünde Gediz'de anıldı - Haber
11:41   Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 11:49:00