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Sokak kedisi için seferberlik

Sokak kedisi için seferberlikMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir çam ağacına çıkan sokak kedisi, belediye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

24.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:47
Sokak kedisi için seferberlik
MUĞLA'nın ilçesindeki bir çam ağacına çıkan sokak kedisi, belediye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.
Bodrum merkezinde bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nin bahçesindeki çam ağacına tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi ekipleri, çalışma yaptı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bulunan sepetli vince binen Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, kediyi ağaçtan kurtardı. Çam ağacının tepesinden alınan kedi, kontrol amaçlı Torba'da bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürdü. Vatandaşlar ise o anları, meraklı gözlerle izledi.
Sokak kedisi için seferberlik

Mustafa Paşa, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA


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