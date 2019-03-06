Sokak Kedisini Evine Hapsettiği İddia Edilen Nilay Toprak ve Sinem Umaş, Canlı Yayında Birbirine Girdi

Sokak kedisini eve kapatıp cins kedisiyle çiftleştirmek istediği iddia edilen sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Toprak, canlı yayında kendisine tepki gösteren eski gelin adayı Sinem Umaş ile karşı karşıya geldi. Umaş'ın "Bana hesap vereceksin" demesinin üzerine sinirlenen Toprak, "Sen kimsin ki ben sana hesap vereceğim" diyerek tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sokak kedisini eve kapatarak kısır kedisiyle çiftleştirmeye çalıştığını söyleyen Nilay Toprak, gelen tepkiler üzerine bugün canlı yayına katıldı. Kendisine gelen eleştirilere cevap veren Toprak, hayvansever Sinem Umaş'la canlı yayında birbirine girdi.

"HAYVANLARI KULLANARAK PRİM YAPIYORSUN HESAP VERECEKSİN"

Canlı yayına telefonla bağlanan Sinem Umaş, şöyle sitem etti: "Videolarda bir hayvanı kullanarak video çekerek prim yaptın. Bunun hesabını vereceksin. Allah'ın sessiz kullarını evinize alıp prim yapıyorsun. Ben seni tanımam etmem. Durup dururken seni niye karalayalım. Hayvan istismarı yapıyorsunuz. Veteriner, video çekmek için hayvanı evine almışsın.

"HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Ben kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum iki gün önce. Bunun cezası var. Sokak hayvanını zorla eve hapsettiğini söyleyerek ve hayvanıyla zorla çiftleştirmeye çalışması bir suçtur. Bu kız ne dediğini bilmiyor."

"SEN KİMSİN DE BANA SANA HESAP VERECEĞİM"

Umaş'ın "Bana hesap vereceksin" demesinin üzerine sinirlenen Nilay Toprak, şöyle konuştu: "Sen kimsin de ben sana hesap vereceğim. Günahıma giriyorsun Allah sana bunu sorar. Hayvansever olsaydın bağırarak konuşmazsın. Hayvanı beslemek için ben neden özür dileyeyim. Ben kendisiyle konuşmak istemiyorum. Şebeke olduğumuzu sokuyorlar.Burada hayvana yapılan bir işkence yok. İstediğim hayvanı eve alırım.

"HAYVANSEVERLERDEN ÖZÜR DİLERİM"

Kızdırdığı hayvanseverlerden özür dilerim çok üzgünüm. Sinem Hanım, madem bir şey paylaşacaksın gir bir sayfama bak. Neden bunu yaptın diye bana sorsa bende yanlış anlaşılma var der kaldırırım. Saldırıya geçiyorsunuz yazık değil mi. Benim ablamda yıllardır bu sektörde ben cani bir insan değilim."

"BENİM KEDİM KISIR ÇİFTLEŞEMEZ"

Nilay Toprak, yayınladığı videolardan dolayı tepki çektiği için yayında kendisini şu sözlerle savundu: "Beni takip eden, kedim Yoldaş ile olan videolarımı bilirler. Benim kedim kısır, çiftleşemez… Çiftleşse dahi sokak kedisiyle çiftleştirmem. Hastalık kapar diye…

Eve giren kediyi de veterinere götürdük bakımını yaptırdık. O kedi sürekli bizim eve geliyor, gidiyor… Ben şaka amaçlı öyle bir video çektim. Aslında olan bir şey yok… Ben o kediyi eve kapatmadım.

"KEDİYİ EVE ALDIM BİZİM KEDİYLE ANLAŞAMAYINCA SALDIM"

Bizim bahçemizde 50 tane kedi var, komşularımızla birlikte bakıyoruz. O kedi bize sürekli gelip gidiyor, ben o kediyi eve aldım benim kedimle anlaşamayınca da saldım. Kendisi her zaman girip çıkıyor zaten eve… Yanlış anlaşıldığım için pişmanım… Ben o hayvanı evime aldım, yemek verdim su verdim keşke herkes bunu yapabilse…

"BUNU TAKİPÇİLERİM İÇİN KURGULADIM"

Ben bu işi takipçilerim içim kurguladım… Sonuçta sosyal medya fenomeniyim. Son kez söylüyorum benim kedim kısır, kısır bir hayvanı çiftleştiremem. Bu bir kurgu…

"KEDİYE KARŞI BİR ŞİDDET YOK"

Ben hayvanseverlerle karşı karşıya geldiğim için çok üzgünüm çünkü ben de bir hayvan severim. Tamamen yanlış anlaşıldım. Yayımladığım videolarda o kediye karşı yapılan herhangi bir şiddet yok. Sadece söylediklerim tepki çekti.