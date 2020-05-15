Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu (2)BABANIN FERYADIMustafa Boz'un ırmakta kaybolmasının ardından itfaiye ve sahil güvenlik botu tarafından yapılan yüzey aramasından sonuç alınamadı.

15.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:46
Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu (2)
BABANIN FERYADI
Mustafa Boz'un ırmakta kaybolmasının ardından itfaiye ve sahil güvenlik botu tarafından yapılan yüzey aramasından sonuç alınamadı. Olay yerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan arama kurtarma ekibi çağrıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları Mustafa Boz'u aramaya başladı.
Oğlunun kaybolduğu haberi verilen Mustafa Boz'un babası da arama yapılan bölgeye geldi. Sağlık ve güvenlik görevlilerini olay yerinde gören baba, "Mustafam" diyerek feryat etti. Babayı arkadaşları ve görevliler güçlükle sakinleştirdi.
Diğer taraftan Mustafa Boz'la birlikte ırmak kenarına gelen arkadaşlarından biri Mustafa Boz'un tek başına suya atladığını söyledi. Irmakta bulunan bot çalışanlarından birisi de "Ben insanlığımı yaptım ama bize karşı geliyorlar. Uyardığımız halde. Çocuk gidiyordu, biz yüzüyor sandık. Biz de yüzüyor diye ilgilenmedik. Şuraya kadar geldi, elini kaldırdı ve gitti" dedi.
İlk başta yakın mesafede olduğunu, ip atılacak mesafede olduğunu söyleyen çalışan, 'Uyardığımız zaman bize karşılık veriyorlar, bizi dinlemiyorlar. Bundan dolayı uyarmıyorum. Dün şurada da birisi atladı ırmağa, boğuluyordu. 'Çıkın polis geliyor' dedim, bana 'Sana ne lan' diye cevap verdi. Öyle yapılınca biz de pek uyarmıyoruz" diye konuştu. Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Boz, Antalya, İtfaiye, Güncel, Haber

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