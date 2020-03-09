Sokak köpeği bakımevine teslim edildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ölmek üzere bulunan sokak köpeği tedavi edilmek üzere, Tavşanlı Hayvan Barınağı'na götürüldü.
09.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde ölmek üzere bulunan sokak köpeği tedavi edilmek üzere, Tavşanlı Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bursa Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat tarafından Çardaklı Mahallesi yakınlarında bulunan sokak köpeği Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim edildi.
Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat, "Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor" dedi. - KÜTAHYA
Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bursa Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat tarafından Çardaklı Mahallesi yakınlarında bulunan sokak köpeği Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim edildi.
Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat, "Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sokak köpeği bakımevine teslim edildi
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