Sokak köpeği "Max" polislerin "mesai arkadaşı" oldu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polislerin sahip çıktığı sokak köpeği "Max", karakolun maskotu oldu.
13.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:26
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde polislerin sahip çıktığı sokak köpeği "Max", karakolun maskotu oldu.
Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekipler, yaklaşık 2 yıl önce karakol önüne gelen ve buradan ayrılmayan border collie cinsi sokak köpeğini sahiplendi.
Karakol bahçesinde barınan, beslenmeden aşılarına kadar her türlü ihtiyacı karşılanan köpek, polisleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. İlçe halkı tarafından da yakından tanınan "Max", göreve giden ve gelen polislere sevgi gösterisinde bulunuyor.
Merkezde görevli komiser Erhan Demirhan, AA muhabirine, "Max" adını verdikleri köpeğin tüm aşı ve bakımlarını yaptırdıklarını, hiçbir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.
"Max" ile yakından ilgilendiklerini anlatan Demirhan, "Max'in de bize ilgisi var, ilgisini devriyeye çıktığımız zaman personelimizin yanından ayrılmayarak gösteriyor. Max, uzun zamandır bizle olduğu için karakol çevresinde yabancı şahıslara karşı da son derece duyarlı. Bizleri uyarıyor, hissiyatı çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.
Köpeğin geceleri çarşı ve mahalle bekçilerini de yalnız bırakmadığını dile getiren Demirhan, "Max sahiplenilmiş daha sonra sokağa bırakılmış bir hayvandı. Polis arkadaşlarımız sahiplendi, burada artık ailemizin bir parçası oldu. Şu an çok huzurlu ve mutlu." diye konuştu.
Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekipler, yaklaşık 2 yıl önce karakol önüne gelen ve buradan ayrılmayan border collie cinsi sokak köpeğini sahiplendi.
Karakol bahçesinde barınan, beslenmeden aşılarına kadar her türlü ihtiyacı karşılanan köpek, polisleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. İlçe halkı tarafından da yakından tanınan "Max", göreve giden ve gelen polislere sevgi gösterisinde bulunuyor.
Merkezde görevli komiser Erhan Demirhan, AA muhabirine, "Max" adını verdikleri köpeğin tüm aşı ve bakımlarını yaptırdıklarını, hiçbir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.
"Max" ile yakından ilgilendiklerini anlatan Demirhan, "Max'in de bize ilgisi var, ilgisini devriyeye çıktığımız zaman personelimizin yanından ayrılmayarak gösteriyor. Max, uzun zamandır bizle olduğu için karakol çevresinde yabancı şahıslara karşı da son derece duyarlı. Bizleri uyarıyor, hissiyatı çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.
Köpeğin geceleri çarşı ve mahalle bekçilerini de yalnız bırakmadığını dile getiren Demirhan, "Max sahiplenilmiş daha sonra sokağa bırakılmış bir hayvandı. Polis arkadaşlarımız sahiplendi, burada artık ailemizin bir parçası oldu. Şu an çok huzurlu ve mutlu." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sokak köpeği "Max" polislerin "mesai arkadaşı" oldu
Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Polis, Güncel
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