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Sokak köpeği süs köpeğini parçaladı

Antalya'da sahibi tarafından gezdirilen 'Pomeranian' cinsi süs köpeği, sokak köpeğinin saldırısı sonucu öldü.

31.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:11 Sokak köpeği süs köpeğini parçaladı

 

'da sahibi tarafından gezdirilen 'Pomeranian' cinsi süs köpeği, sokak köpeğinin saldırısı sonucu öldü.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Mustafa Özdemir'in gezdirdiği 7 yaşındaki 'Pomeranian' cinsi süs köpeği, çevre esnafının 'Kocabaş' adını verdiği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ufak yapılı ve tüylü süs köpeğini geniş çenesi arasına alan sokak köpeği, sağa sola savurdu. Mustafa Özdemir ve çevredekiler sokak köpeğinin ısırdığı küçük köpeği kurtarmaya çalıştı. Ancak sokak köpeği, çenesi arasına aldığı ufak yapılı köpeği parçalayarak öldürdü.

Kalabalıktan ürkerek kaçan sokak köpeği, çevredekiler tarafından yakalandı. Sokak köpeği verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Ölen köpek ise sahibi tarafından gömüldü.

'KORKARAK GEÇİYORUZ'

Köpeğini kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirten Mustafa Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'nda köpeğimi gezdirdiğim sırada, aniden bir sokak köpeği saldırdı. Köpeğimi ısırdı, kurtarabilmek için üzerine atladım ama çabalarım yetersiz kaldı. Orası gece gündüz sokak köpekleriyle dolu, korkarak geçiyoruz. Şikayetçi olan birçok kişi var, insanlara da saldırıyorlar. Belediyenin haberi mi yok yoksa ilgilenmiyor mu bilmiyorum. Köpeğim benim çocuğum gibiydi, 7 senedir birlikteydik. Bu konuyla ilgili belediyeden şikayetçi olacağım. Bu köpeklerin saldırdığı bir çocuk da olabilirdi dedi.



Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Özdemir, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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