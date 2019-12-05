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Sokak köpeği, yaşlı kadının yüzünü parçaladı! Hastanede yaşam savaşı veriyor

Manisa'da Alzheimer hastası 86 yaşındaki kadın, evinin etrafında dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünü parçalaması sonrası hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

05.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:44

'nın ilçesinde sokak köpeği 86 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadına saldırarak yüzünü parçaladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın yaşam savaşı veriyor.

ALZHEİMER HASTASIYDI

Olay, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Alzheimer Emine Yıldız evinin biraz uzağında dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayı gören avcılar mahallelilere ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Olay yerine gelen mahalleliler yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Selendi Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Burada acilen ameliyata alınan Yıldız ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Yıldız'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sokak köpeği, yaşlı kadının yüzünü parçaladı! Hastanede yaşam savaşı veriyor

Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
M.ORHAN:ADANA da taş köprü ile ATATÜRK ün evi arasında başı boş köpekler sabah işe okula giden insanlara saldırıyor barınaklara yerleştirilsin
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ADAM:Ah güzel kardeşim. . . Aynı dertten yıllardır bir sürü insan rahatsız. Devlet umursamıyor, insanlar da toplum baskısından korkarak bir şey yapamıyor. Örümcek dahil tüm hayvanları seven ben, köpeklerden korkar ve nefret eder oldum. Her 2 günde bir mama verdiğim köpeklerin gece çeteleşip bana saldırdığı ve evime sokmadığı gün anladım mevzuyu. Bunlar hayvandır, fazla anlam yüklemeye gerek yok. Devletin artık bu duruma el atması lazım, ancak devlet diyince de bir gülme geliyor kusura bakmayın
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