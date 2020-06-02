Sokak köpeğine sopayla vuran kişi ifade verdi

Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine sopayla vuran ve bu davranışı nedeniyle kendisine tepki gösterenlerle tartışan kişi, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

02.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:56
Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine sopayla vuran ve bu davranışı nedeniyle kendisine tepki gösterenlerle tartışan kişi, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sevgi Yolu'ndaki bir mobilya mağazasında çalışan H.A, bir sokak köpeğine, yoldan geçenlere saldırdığı gerekçesiyle şiddet uyguladı. Köpeğe önce ayakkabı fırlatan ardından da sopayla vuran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. H.A. ile esnaf arasında tartışma çıktı.
Olay anı, güvenlik kamerasınca ve çevre sakinleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Bazı kişiler, H.A'dan şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine H.A, emniyette ifade verdikten sonra ayrıldı.
H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeklerinin zaman zaman çevredekilere saldırdığını öne sürerek, "Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir." dedi.
H.A'ya tepki gösteren esnaftan kasap Mehmet Ayoğlu ise yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Sokak köpeğine sopayla vuran kişi ifade verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Alaşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD’deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un cenaze masraflarını üstlendi Haber
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Haberler››Güncel››Sokak köpeğine sopayla vuran kişi ifade verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Alexander Sörloth'dan ırkçılığa hayır mesaj - Haber 13:52: ZONGULDAK 16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı - Haber 13:51: Son dakika haberleri: Antalya'ya şehit ateşi düştü (2) - Haber 13:51: Heykeltıraş Yaman Civan mezarı başında anıldı - Haber 13:51: Son dakika haberleri... Sasalı Doğal Yaşam Parkı yeniden açılıyor - Haber 13:12: Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:50: Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti - Haberler 12:29: Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar - Ekonomi 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber