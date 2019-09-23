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Sokak köpeğini acımasızca vurdular

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağından silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.

23.09.2019 19:30Sokak köpeğini acımasızca vurdular
Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağından silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Memiş köyü Denizciler Caddesi'nde bir sokak köpeği silahla vurulmuş halde bulundu. Vatandaşlar tarafından veteriner hekime götürülen köpeğin bacağından vurulduğu ve kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Köpek veteriner hekimin muayenehanesinde durumunun kötüleşmesi üzerine ameliyat edilerek bacağı kesildi. Olay sonrası emniyet güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Kastamonu, Cide, Güncel

Kaynak: İHA

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