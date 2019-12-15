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Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, A.Ö. iddiaya göre, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

15.12.2019 21:53 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:53Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında

KOCAELİ'nin ilçesinde, A.Ö. iddiaya göre, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Köpek tedavisi için hayvan bakım merkezine götürülürken, A.Ö. gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. av tüfeği ile sokak köpeğine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpek yaralandı. A.Ö. kaçarken, olayı gören mahalleli polise verdi. Bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekibi yaralanan köpeği tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. Görgü şahitlerinin bilgisi ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından A.Ö., polis düzenlediği operasyonla yakalandı. Av tüfeğine el konuldu.



Barbaros Mahallesi, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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