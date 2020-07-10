Sokak köpeğini bıçakla yaraladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde havlayan sokak köpeğini bıçakla bacağından yaralayan 30 yaşındaki Volkan A. gözaltına alındı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpek ise polis ekipleri tarafından tedavisi için veterinere götürüldü.

Kuşadası'nda büfe işleten Volkan A., dün saat 14.00 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evinin önünde, iddiaya göre havlayarak kendisini rahatsız eden sokak köpeğine bıçakla saldırdı. Sol bacağından yaralanıp, acı içinde inleyen köpeğin yardımına çevredeki hayvan severler yetişti. Hayvan severler durumu polise bildirirken, bir yandan da yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı köpek, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince veterinere götürüldü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Volkan A.'nın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.