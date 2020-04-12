Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokak köpeğini elleriyle besledi

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş caddelerde ki sokak köpeklerini temizlik görevlileri besledi.

12.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:59
Sokak köpeğini elleriyle besledi

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş caddelerde ki sokak köpeklerini temizlik görevlileri besledi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak 'ta koruyucu kıyafetler giyen temizlik görevlileri, cadde ve sokakları temizledi. Temizlik görevlileri, sokak köpeklerini de besledi. Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Emrah Demir köpeğe elleriyle mama yedirdi. Sokağa çıkma yasağında hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Demir, "Sokakları temizledik. Hayvanlarımızı da beslemeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağında onlar da aç kalmasın." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Haberler ›› Güncel ››Sokak köpeğini elleriyle besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Yemen hükümetinden Husilerin ateşkesi kabulü için uluslararası topluma destek çağrısı - Haber 17:42: Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:42: İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:41: flaş - Haber 17:40: İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin... - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber