Haberler » Güncel » Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü - Haber

Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 1 yaşındaki Miraç Doğan Arslan, sürekli birlikte oynadığı yavru köpeğin yanına gelen sokak köpeğini sırtından ısırmaya çalıştı.

03.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:57Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde 1 yaşındaki Miraç Doğan Arslan, sürekli birlikte oynadığı yavru köpeğin yanına gelen sokak köpeğini sırtından ısırmaya çalıştı. Gülümseten o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Uğur Arslan'ın oğlu Miraç Doğan, evlerinin önünde sürekli oynadığı yavru köpekle birlikteyken, yanlarına sokak köpeği geldi. Sokak köpeği de oyuna dahil oldu. Ancak henüz dişleri yeni çıkan minik Miraç, sokak köpeğini ısırmaya çalıştı.

Minik Miraç köpeklerin yanından uzaklaşırken, gülümseten o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Elbistan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56 TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt - Haber
17:56 İntihara kalkışan kadını polis kurtardı - Haber
17:55 Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
17:55 CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır - Haber
17:54 İşitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:02:58