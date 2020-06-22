Sokak köpekleri için seferber oldular

Sokak köpekleri için seferber oldularVAN'ın İpekyolu Belediyesi ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara mama bırakıldı.

22.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:21
Sokak köpekleri için seferber oldular
VAN'ın İpekyolu Belediyesi ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara mama bırakıldı. Ekipler, köpekleri elleriyle besledi.
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile HAÇİKO Derneği üyeleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Başta sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak ve yardıma muhtaç olanların tedavilerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kent Park'taki sokak köpekleri, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Sıhke Gölü'ne götürüldü. Buradaki belirli alanlara mama bırakan ekipler, sokak köpeklerini elleriyle besledi.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, her mevsim sokak hayvanlarının barınma, bakım ve gerekli tedavilerinin yapılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, "HAÇİKO Derneği ile birlikte burada olmaktan, sokak hayvanlarına bir şeyler yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. İlimizde sokak hayvanları için uğraşan ve çabalayan öncü bir belediyeyiz. İpekyolu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarla sokak hayvanlarının yanında olmaya, onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayarak, can dostlarımıza gönüllü olarak destek olanderneğin Van şubesine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi. Sokak köpekleri için seferber oldular

Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel, Haber

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