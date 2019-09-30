Haberler » Güncel » Haber

Sokak köpekleri iki koyunu telef etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri iki koyunu telef etti, 4 koyunu yaraladı.

30.09.2019 10:34Sokak köpekleri iki koyunu telef etti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri iki koyunu telef etti, 4 koyunu yaraladı.
İlçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde, Nezir Beyhan'a ait ahıra giren sokak köpekleri, damızlık koyunlara saldırdı.
Gebe koyunlardan ikisini telef eden köpekler, 4'ünü ise ağır yaraladı.
Beyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşusunun duvarından atlayarak ahırına giren köpeklerin, damızlık bıraktığı 6 koyuna saldırdığını söyledi.
Koyunların doğuma az bir süre kala olayın gerçekleştiğini belirten Beyhan, "Koyunlardan ikisi telef oldu, 4'ü de ağır yaralandı. Ahırımız ilçe merkezinde olmasına rağmen böyle bir olay başımıza geldi. Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:17 Dha istanbul bülteni-2
12:17 51 yıllık vefa poyraz anadolu lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında
12:16 Gönüllü gençlerden Vali Akın'a ziyaret
12:16 Aydın'ın yeni Emniyet Müdürü Ekici, göreve başladı
12:16 Çankaya'dan kalplere hayati dokunuş
12:15 Karadenizli iş adamlarından Mehmetçiklere anlamlı destek
12:15 Arnavutköy'de az hasarlı okul önünde veli eylemi