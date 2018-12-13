Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:09



13 Aralık 2018 Perşembe 16:09

Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdıHATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu yolda sevmek istediği sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Beren Kunt, yolda yatan sokak köpeğini sevmek istedi. Ancak arkasından gelen başka bir sokak köpeği küçük kıza saldırdı. Köpeğin saldırısı sonucunda 8 yaşındaki Beren Kunt yüzünden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtarılan küçük kız olay yerine çağrılan ambulans ile Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.