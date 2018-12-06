Sokak Köpekleri Telef Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 14:03



06 Aralık 2018 Perşembe 14:03

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde gece saatlerinde sokaklarda telef olmuş halde 3 köpek bulundu.Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde gece saatlerinde farklı kaldırımlar üzerinde vatandaşlar tarafından telef olmuş halde 3 sokak köpeği bulundu. Farklı yerlerde bulunan köpekleri gören vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Vatandaşlar, beldede ilk defa böyle bir durum ile karşılaştıklarını belirterek, hem üzüldüklerini hem de çok şaşırdıklarını söylediler. Sokak köpeklerinin ölümüne neden olan şeyin bulunması için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. - ADIYAMAN