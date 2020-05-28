SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU

Kartal'da sokak köpeklerini beslemek için dışarı çıkan mahalle sakinleri, boş arazide ekili haşhaş bitkilerini görünce polise haber verdi.

28.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:29
Kartal'da sokak köpeklerini beslemek için dışarı çıkan mahalle sakinleri, boş arazide ekili haşhaş bitkilerini görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, haşhaşları köklerinden sökerek götürdü. Polis, bitkiyi yetiştiren kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kartal'da bulunan bir mahallede vatandaşlar, her gün besledikleri sokak köpeğine su ve mama vermek için dışarı çıktı. Bu sırada mahalle sakinlerinden Mehmet Gürsel, boş bir arazide farklı bitkilerin ekili olduğunu fark etti. Gürsel, şüpheleri üzerine eve gidip internetten yaptığı araştırma sonucunda ekili bu bitkilerin haşhaş bitkisi olduğunu anladı. Haşhaş bitkisinin uyuşturucu hammaddesi olarak kullanıldığını da internetten öğrenen Gürsel, bunun üzerine durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, boyları ortalama 1-1 buçuk metreye kadar ulaşan bitkileri köklerinden sökerek delil torbalarına doldurup, imha edilmek üzere götürdü. Polis, bitkiyi yetiştiren kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Mehmet Gürsel, Şuradaki sokak köpeklerini beslemek üzere her gün geliyoruz. Sol tarafa bakınca bunları gördüm, afyon. Şu görülen masum çiçekler, toplumu zehirleyen birer uyuşturucuya dönüşüyor. Okuduklarımıza göre, bu çiçek hali yapraklarını dökünce bıçakla çiziliyor içinden süt çıkıyor. Çıkan süt afyon olarak kullanılıyor. Bunu daha sonra kötü uzmanlar alıp uyuşturucu haline getiriyor. Polis ekiplerine haber verdik. Birazdan gelirler herhalde dedi. SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Gürsel, Kartal, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Bakan Albayrak’ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının ’mahrem’ fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Haberler››Güncel››SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: Muğla'da camilerde cemaatle kılınacak namazlara dair istişare toplantısı yapıldı - Haber 12:25: Bolu'da ev ve kümes yangını - Haber 12:25: Malatya'da "Kovid-19 vaka sayısı artıyor" uyarısı - Haber 12:24: Türkiye'nin 4. "Yeryüzü Pazarı" Tarsus'a kuruluyor - Haber 12:24: Buldukları dev uçurtmayı sahibine teslim ettiler - Haber 12:18: Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu - Haber 12:08: Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti - Haber 10:47: Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi - Haberler 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi 09:42: 15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor - Haberler