02.07.2019 19:12
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Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler

Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 tane sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 tane sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı'nın kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi. Köpeklerin sahibi koyunları olan ve aynı köyde yaşayan Seyit Ali Boduroğulları'nın olduğu tespit edildi. Boduroğulları'nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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