Sokak köpeklerinin toplanması için yürüdüler

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi sakinleri, sokak köpeklerinin toplanarak, barınaklara götürülmesi için eylem yaptı. 'Köpekler barınaklara götürülsün', 'Can güvenliğimiz yok', 'Parklarda oturamıyoruz' yazılı dövizler taşıyan grupta yer alan mahalle muhtarı Sebahat Gölcük , köpeklerin hayvan barınağında daha iyi bakılacağını ifade ederek, "Bizim hayvanlara karşı bir kinimiz yok" dedi.Gölpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde sokak köpeklerinden şikayet eden bir grup, eylem yaptı. Ellerinde 'Köpekler barınaklara götürülsün', 'Can güvenliğimiz yok', 'Parklarda oturamıyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup, sokak aralarında yürüdü. İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük, hayvanları herkesten fazla sevdiğini belirterek, "Biz hayvanların barınaklarda güvence altında olması için bu yürüyüşü yaptık. Hayvanlarımızın orada güzel bakılmasını istiyoruz, kısırlaştırılmasını istiyoruz. Köpeklere hayvan barınağında daha iyi bakılacaktır. Bizim hayvanlara karşı kinimiz yok, kimsenin de olamaz, onlar da bir can. Çocuklarımıza parklarda sıkıntı yaratıyorlar. Çocukları okula götüren anneler var, camiye giden yaşlılarımız var. İmza toplamak için kadın halimde gece yarılarına kadar gezdim. Beş mahallemizdeki muhtarlarımız imza toplaması gerekiyordu, hepsini ben topladım. Kimseden destek almadım" dedi.Grup, belediyenin 5 mahalledeki başıboş köpekleri toplayıp, barınaklarda bakmasını istedi.