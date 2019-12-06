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Sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üç köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

06.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:28
'in ilçesinde, üç köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.
İlçeye bağlı Levent Mahallesinde üç sokak köpeğinin can çekiştiğini görenler, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri ekipleri beklerken çiğ yumurta, tuzlu su ve sarımsaklı yoğurt vererek köpekleri kurtarmaya çalıştı.
Köpeklerden ikisi olay yerinde, biri ise tedavi için götürüldüğü barınakta telef oldu.
Mahalle sakinlerinin yönlendirmesiyle çevrede aynı durumda üç köpek daha bulunarak, barınağa götürüldü.
Ekipler, aynı şekilde zehirlendiği şüphelenilen bazı köpeklere de aşı yaptı.
Olayla ilgili Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Balıkesir, Bandırma, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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