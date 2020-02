Sokak kültürü festivali "TARMAC" nisanda İstanbullularla buluşacak

Kapalıçarşı'nın ilk zamanlarından alınan ilhamla müzik, moda ve sanat üretimi, "global pazar yeri" konsepti altında "TARMAC" festivali kapsamında bir araya getirilecek.Beyoğlu'ndaki Şişhane Otoparkı'nda 11-12 Nisan'da düzenlenecek sokak kültürü festivali "TARMAC"da otopark katları müzik, moda, sanat ve spor alanlarına ayrılacak.Festival kapsamında ayrıca dünyaca ünlü ve bağımsız lokal markaların stantları, ikinci el kıyafet ve sneaker alanları, iki ayrı müzik sahnesi, basketbol turnuvaları ve sergi alanları yer alacak."Şehri bir etkinlik alanı olarak görüp, onu o şekilde yaşamaya başladık"Çeşitli gösterimlere, atölye çalışmalarına ve birçok sanatçının müzik performansına ev sahipliği yapacak olan festivalin, Şişhane Otoparkı'nda gerçekleştirilen tanıtımında konuşan Festival Direktörü Barış Bilenser, 10 yıl önce "ZERO İSTANBUL" adlı ücretsiz bir şehir dergisi çıkardıklarını belirterek, dergi çalışmaları kapsamında "sokağa çık" sloganıyla çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyledi.Bilenser, yine o dönem İstanbul 'un farklı bölgelerinde programlar yaptıklarını aktararak, "Şehrin terk edilmiş, atıl alanlarını keşfedip onları bir etkinlik alanı olarak kullanmaya başladık. Geceleri boşalan otoparklarda konserler, İstiklal Caddesi'nde Osmanlı döneminden kalan, kullanılmayan, şimdi çoğu alışveriş merkezi oldu tabii, apartmanlarda sergiler, parklarda film gösterimleri, atıl duran tersanelerde partiler düzenledik. Kısacası şehri bir etkinlik alanı olarak görüp, onu o şekilde yaşamaya başladık." dedi.Derginin ikinci yılında "It's İstanbul" adı altında şehir odaklı bir kültürel iletişim ajansı kurduklarına işaret eden Bilenser, şunları kaydetti:"Amacımız şehirde uzun soluklu festivaller düzenlemek ve kültüre yatırım yapan markalara hizmet vermekti. Geçtiğimiz 10 yılda, tek bir biletle şehirdeki tüm büyük kulüplerde aynı anda düzenlenen performanslara katılabildiğiniz 'Club to Club' adlı elektronik müzik festivali, içinde bisiklet geçen filmlerden oluşan 'Bisiklet Filmleri Festivali' gibi festivalleri, gençlik kültürüne yatırım yapan büyük markalar için hazırladığımız geçici etkinlik mekanlarını ve projelerini hayata geçirdik.""Çıkış noktamız Kapalıçarşı oldu"Bilenser, TARMAC projesini ise Alman merkezli bir streetwear blogu, medya markası Highsnobiety'in editörü Thom Bettridge ve ünlü markaların tasarım ajansı Studio Temp ile hazırladıklarını söyleyerek, "İlk çıkış noktamız Kapalıçarşı oldu. Dünyanın ilk alışveriş merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı, uzun yıllar boyunca Doğu ve Batı kültürüne ait en değerli ürünlerin bir arada olduğu eşsiz bir çarşı olarak işlev gösterdi. Doğu ve Batı'dan gelen, gençlik kültürünü ileriye götüren fikir ve ürünlerin İstanbul'da bir araya geldiği bir pazar yeri fikri bizi çok heyecanlandırdı. Pazar yerlerindeki paylaşımın, festivallerde, sergilerde ya da fuarlardakinden çok daha fazla olduğunu fark ettik." değerlendirmesinde bulundu.Festivalin ismine de değinen Barış Bilenser, "Otoyolların, uçak pistlerinin, basketbol sahalarının, koşu pistlerinin zeminine verilen isim olan tarmac, sokak kültüründen anladığımız şeyi bize veriyordu. Manifestomuzda yorumladığımız gibi bizim için sokak kültürü basit haliyle müzik, sanat ve modanın daha demokratik bir şekilde yapılması ve üretilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.Dünyanın dört bir yanından sanatçıların katılacağı festivalde, rap sanatçısı Kareem Kalokoh, Berlin'in popüler isimleri Mechatok ve Mobilegirl'ün yanı sıra Sami Baha ile DJ ve yapımcı Hussein Hassan müzikseverlerle bir araya gelecek.Festivalde düzenlenecek panellerde, aralarında Atinalı rap grubu ATH Kids, stüdyo Selam X, müzik yapımcıları Bao-Tran Tran ve Timur Tokdemir, sanatçı Simone Trabucchi, moda, fütürizm vetasarımı bir araya getiren kreatif stüdyo Sucuk Und Bratwurst, Pressure Paris'in kurucusuTheodoros Gennitsakis'in bulunduğu birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.