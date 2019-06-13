Sokak Lezzetleri bu festivalde!

15-16 Haziran tarihlerinde düzenlecek olan festival Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait 1001 lezzet tecrübe edilecek. Bütün yörelerin sokak lezzetleri yer alacak festivalde aynı zamanda atölye çalışmaları ve müzik performansları da yer verilecek.

Festival boyunca sevilen sokak lezzetleri döner, kokorec, midye dolma ve lokma gibi lezzetler katılımcılara sunulacak. Festivalde 15 Haziran Cumartesi günü de yeni neslin sevilen şarkıcısı Berfu Sarıbaz, 16 Haziran Pazar günü ise latin müzik orkestrası Gabriela Sainz De Rozas & Son de Cubasahne performansi yer alacak.

Kaynak: Bültenler