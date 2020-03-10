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Sokak lezzetleri festivali yardımlaşma kültürüne örnek olacak

Hatay mutfağının geleceğe aktarılmasında önemli bir rol üstlenen Hatay Gastronomi Evi, düzenlediği etkinliklerle kentin yemek kültürünün hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlıyor.

10.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:56
Sokak lezzetleri festivali yardımlaşma kültürüne örnek olacak

Hatay Gastronomi Evi, 14 Mart Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında Hatay Bahçeşehir Koleji Gastronomi Kulübü öğrencileriyle gerçekleştirilecek Sokak Lezzetleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Sunum yarışmalarından müzik dinletilerine, el sanatlarından keyifli oyunlara kadar bir dizi etkinliğin gerçekleştirileceği festivalin geliri ile Hatay'daki bir okulun ihtiyaçları karşılanacak. Gastronomi Evi'nin nostaljik avlusunda gerçekleştirilecek olan bu etkinliği herkes ücretsiz olarak izleyebilecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın emekleriyle kurulan Gastronomi Evi, Sokak Lezzetleri Festivali ile hem kentin yemek kültürünün gelecek nesillerle paylaşılmasına hem de yardımlaşma ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : 14 Mart, Hatay, Güncel
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