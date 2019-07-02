02.07.2019 14:32
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Sokak merdivenlerini gökkuşağı gibi rengarenk yaptılar

Sokak merdivenlerini gökkuşağı gibi rengarenk yaptılar

Denizli Merkezefendi Belediyesi ekipleri Alparslan Mahallesi'nde iki sokağı birbirine bağlayan 74 basamaklı merdiveni, gökkuşağı renklerine boyadı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi ekipleri Alparslan Mahallesi 'nde iki sokağı birbirine bağlayan 74 basamaklı merdiveni, gökkuşağı renklerine boyadı.

Merkezefendi Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alparslan Mahallesindeki bağlayan 74 basamaklı merdiveni boyadı. Rengarenk boyanan merdivenler özellikle çocuklar ve mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca yeni evlenen çiftler gelinlik ve damatlıklarıyla rengarenk boyanan merdivende resim çektirerek o anı ölümsüzleştiriyorlar.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan , "İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Sokaklarımızı renklendirerek mahallemize, ilçemize farklı bir hava katıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu tepkilerle birlikte bu tür merdivenleri renklendirmeye devam edeceğiz" dedi.

30 yıldır Alparslan Mahallesi'nde yaşayan Şefik Genççiftçi, merdivenin boyanmasıyla semtlerine değişik bir hava geldiğini belirtti. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Alparslan Mahallesİ , Merkezefendi , Denizli , Güncel

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