Haberler » kultur-sanat » Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin 'eğlendiren' yaşamı - Haberler

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Antalya'nın en hareketli bölgelerinden Konyaaltı sahilindeki yürüyüş yolunda sokak müzisyenliği yapan Recai ve Zekai Ayıkol kardeşler, hem eğleniyor hem de eğlendiriyor.

22.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:42Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin
'nın en hareketli bölgelerinden sahilindeki yürüyüş yolunda sokak müzisyenliği yapan Recai ve Zekai Ayıkol kardeşler, hem eğleniyor hem de eğlendiriyor.
'te ambalaj ve paketleme işletmesi bulunan 70 yaşındaki Recai Ayıkol, 1999'daki depremde yakınlarını kaybetti. O dönem yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş yerini de kapatmak zorunda kalan Ayıkol, İstanbul'a yerleşti. Burada yaklaşık 20 yıl taksi şoförlüğü gibi çeşitli işlerde çalışan Ayıkol, bir süre önce Antalya'da yaşamaya başladı.
Emekli olan Ayıkol, 2013'te eşini kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Yalnızlığını gidermek için aldığı bağlamayı kendi kendine çalmayı öğrenen Ayıkol, birlikte yaşadığı 62 yaşındaki kardeşi Zekai ile sokak müzisyenliği yapmaya başladı.
Turistlerin ve kentte yaşayanların uğrak yeri Konyaaltı sahilindeki yürüyüş yolunda bağlama ve darbuka eşliğinde dinleyenleri eğlendiren Ayıkol kardeşler, gelen istekleri de geri çevirmiyor.
"Hayata küsmemek lazım"
Recai Ayıkol, AA muhabirine, kardeşiyle hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de az da olsa para kazanmak için sokak müzisyenliği yapmaya başladıklarını söyledi.
Hayatı boyunca boş durmayı sevmediğini anlatan Ayıkol, eşinin vefatından sonra sarıldığı bağlamayla, duygularını melodilere döktüğünü dile getirdi.
İnsanların boşlukta kalınca alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara yönelebildiğini belirten Ayıkol, şöyle konuştu:
"Allah'a çok şükür böyle bir derdimiz olmadı. Maneviyatımız sağlam olduğu için hayatımızı bu şekilde götürmeye devam ediyoruz. Müzikle ilgilendiğimizi görenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bazen 'Amca çal oynayalım.' diyenler oluyor. Çalıyorum onlar da mutlu oluyor, oynuyor. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Hayata devam etmek, dolu dolu yaşamak, küsmemek lazım."
Müzikle moral buldu
Zekai Ayıkol ise eğlendikleri işle para kazanmanın keyfini çıkardıklarını ifade etti.
Açık kalp ameliyatı olduğunu ve zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Ayıkol, "Ağabeyimden çıktı bu fikir. 'Gel birlikte bir şeyler yapalım, sana da moral olur.' dedi. İyi ki de yapmışız. Biz de karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Konyaaltı, Antalya, Gölcük, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 13:03:29