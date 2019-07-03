03.07.2019 22:31
Haberler» 3. Sayfa» Haber

"Sokak" operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

"Sokak" operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, son iki günde gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son iki günde gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son iki gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında ele geçirilenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, son iki günde yapılan operasyonlar ile 23 ilde 257 şüpheliye adli işlem yapılarak, 9 kilo 750 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 2 bin 66 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 346 kök kenevir, 93 fişek, 14 tabanca/tüfek, 11 hassas terazi ve 21 bin 405 TL ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:44   Görükle'de öğrencilerin yaşadığı yerleşkede yangın
22:41   Sarar çiftini gasp eden zanlılar Eskişehir'de
22:36   Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
22:34   Kahramanmaraş'ta racon kavgası
22:31   Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs öldü, zanlı tutuklandı
22:31   "Sokak" operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
22:19   Siirt'te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı