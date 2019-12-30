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Sokak ortasına kaya parçası düştü

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde, dağın eteğinden kayan parçası, sokağın ortasına düştü.

30.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:46 Sokak ortasına kaya parçası düştü

KARAMAN'ın ilçesine bağlı Mahallesi'nde, dağın eteğinden kayan parçası, sokağın ortasına düştü. Bu sırada sokakta kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi. 

Taşeli Platosu'ndaki Ermenek ilçesinde, dağın eteğinde bulunan Kebendibi, Keçipazarı, Akçamescit, Gülpazar, Başpınar, Meydan ve Sandıklı mahallelerine 1960'lı yıllardan beri düşen kaya parçaları, tehdit oluşturuyor. Önceki yıllarda düşen kayalar nedeniyle can kayıplarının da meydana geldiği 7 mahalleden Başpınar'da, yine sokağın ortasına kaya parçası düştü. Bu sırada sokakta kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.  ? 



Başpınar, Ermenek, Güncel

Kaynak: DHA

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