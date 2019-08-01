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Sokak ortasında 4 kurşunla infaz edilen kadın toprağa verildi

Sokak ortasında 4 kurşunla infaz edilen kadın toprağa verildiKAYSERİ - Kayseri'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden talihsiz kadın, toprağa verildi.

01.08.2019 15:04
Sokak ortasında 4 kurşunla infaz edilen kadın toprağa verildi
Sokak ortasında 4 kurşunla infaz edilen kadın toprağa verildi
KAYSERİ - Kayseri'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden talihsiz kadın, toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Özkan O. (36), yaklaşık 4 aydır görüştüğü Gülay Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Özkan O., yanında bulundurduğu tabanca ile Gülay Ş.'ye ateş etti. Vücuduna aldığı 4 mermi ile ağır yaralanan Gülay Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Gülay Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille kaçan Özkan O., yapılan çalışma sonucu Kırşehir'in Mucur ilçesi girişinde yakaladı.
Talihsiz kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından Hunat Camii'ne getirildi. Gülay Ş.'nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem mezarlığında toprağa verildi.

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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