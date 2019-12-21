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Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Adıyaman'da yolda yürürkenağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaralandı.

21.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:10

Adıyaman'da, yolda yürürken ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A, beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. , olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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