10.07.2019 07:53
Haberler» Güncel» Haber

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'da Serkan Koca (36), sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerle bıçaklanarak öldürüldü.

ADANA'da Serkan Koca (36), sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerle bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73061 Sokak'ta meydana geldi. Serkan Koca, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü,. Kavga sırasında Koca, gruptaki bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Koca, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olay yerinin yakında bici bici yiyen vatandaşlar kavgayı fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Adana
Kaynak: DHA
Serkan, kavga, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:26   Takıntılı aşık : Emre Altuğ
09:25   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
09:24   İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
09:23   DHA YURT BÜLTENİ - 2
09:21   İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI
09:21   Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu
09:21   Yeni başlayan baş ağrılarını önemseyin