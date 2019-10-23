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Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtıBURSA - Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı.

23.10.2019 21:37
Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı
BURSA - Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı.
Alınan bilgiye göre; Yol üzerinde karşılaşan Onur T., ile Muhammed A. arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Kısa süre tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada İddiaya göre Onur T., yanında bulunan bıçakla Muhammed A'yı karın boşluğundan bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya müdahale ederek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi getirdi. Yaralı burada tedavi altına alınırken; kaçan şüpheli ise emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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